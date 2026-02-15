15 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:37

Cecchi: “Alla fine ha avuto ragione Vanoli. Ieri piccola grande rivincita, incartato Fabregas”

15 Febbraio · 09:59

La Fiorentina ha costretto il Como a un possesso omeopatico

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Stefano Cecchi: “Sembrava un azzardo, è stato coraggio buono. Per affrontare il baubau Como mister Vanoli si è presentato con una squadra che tutto era tranne che un pullman parcheggiato in area: due ali vere là davanti e due terzini più bravi a spingere che non a contenere. Quasi ad avvisare Fabregas: la tua squadra palleggerà pure, ma io non starò solo a subire.

Alla fine ha avuto ragione lui. La squadra viola ha infatti costretto il Como a un possesso omeopatico (67%) che ha prodotto pochissimo. Al contrario, la Fiorentina di solidità e ripartenza è apparsa efficace fin da subito, con un duo di centrali difensivi che non ha sbagliato niente, un Parisi elettrico sulla fascia e il solito Fagioli a disegnare calcio. Insomma: dopo la settimana per lui più dura, piena di critiche durissime, ieri Vanoli si è tolto una piccola grande rivincita, incartando il calcio narcisista di Fabregas e portando a casa tre punti operai che valgono più dell’oro. Gli applausi li merita tutti”.

