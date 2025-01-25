Fabregas attacca Gasperini: "Lui parla troppo all'arbitro, meritiamo più rispetto"

Momenti di tensione tra lo spagnolo e il tecnico bergamasco dopo la vittoria atalantina sul campo del Como di oggi

Il Como esce sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta di oggi nel derby lombardo: alla formazione di Fàbregas non basta il gol di Nico Paz perché i bergamaschi vincono 2-1 grazie alla doppietta di Retegui. Il tecnico spagnolo in conferenza stampa ha parlato anche del rapporto avuto con Gasperini durante il match odierno: "C’è stata qualche frizione, ma dovute a tensioni della partita. A me dicono che non posso parlare con l’arbitro mentre lui parla, urla e contesta tutto ed influenza il giudizio. Lo so che siamo al Como ma ci vuole più rispetto e più imparzialità. Ma non dico altro altrimenti dicono che piango anche perché non lo devo dire io. Vedere l’Atalanta che perde tempo e l’arbitro non dire niente mi riempie di orgoglio perché significa che stavano facendo fatica contro di noi. Siamo neopromossi e ogni volta che una grande viene qua, non riesce ad avere vita facile. Con un po' di qualità in più la vincevamo."

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