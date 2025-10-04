Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi
È stata una bella partita quella tra Atalanta e Como entrambe le squadre hanno provato a vincere fino all’ultimo.
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2025 22:51
L’anticipo del sabato sera Atalanta-Como termina con il risultato di 1-1 con entrambi i gol nel primo tempo. La prima a passare in vantaggio è stata la squadra di Juric con il mancino di Samardzic ma subito dopo Perrone trova il gol del pareggio.
Atalanta che così resta imbattuta e si porta a 10 punti mentre Fabregas si deve accontentare dei suoi 9 punti in classifica. La Fiorentina se vuole provare a tenere le sue concorrenti nei radar è chiamata a far punti già da domani.