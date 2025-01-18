Viviano su Adani: "Quando giochi 15 anni in Serie A e arrivi in Nazionale definirlo mediocre è un'offesa"

L'ex giocatore della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto nella trasmissione di Tvplay su Youtube, rispondendo alle tante critiche piovute in chat sulla carriera di Lele Adani dichiarato 'scarso...

L'ex giocatore della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto nella trasmissione di Tvplay su Youtube, rispondendo alle tante critiche piovute in chat sulla carriera di Lele Adani dichiarato 'scarso e mediocre' dalla maggior parte delle persone presenti in chat: "In Italia su 60 milioni di persone almeno 20 milioni giocheranno a calcio. Contando questi numeri, quanti di loro arrivano a giocare per dieci stagioni consecutive in Serie A?".

Conclude il discorso: "Quando giochi quindici anni in Serie A e fai presenze in nazionale, non puoi essere definito mediocre, è un'offesa per chiunque abbia giocato a pallone a certi livelli. Se anche a me date del mediocre, vuol dire che capite poco di pallone e non potete neanche giocare il giovedì con gli amici al campetto. Questo vale per chi è arrivato in Serie A e ci è rimasto con costanza. Va bene dire che non è stato un grandissimo calciatore, ma sparare a zero e definirlo mediocre mi sembra eccessivo"

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