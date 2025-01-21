Iachini: "Man ha qualità e margini di crescita, ma per giocare a Firenze serve grande personalità"

L'ex tecnico di Fiorentina e Parma ritiene il romeno funzionale al modulo espresso dai viola, unico dubbio la resistenza alla pressione

Sfuma Luiz Henrique, e Dennis Man diventa uno dei principali obiettivi di mercato per la Fiorentina. Beppe Iachini, ex allenatore viola e del Parma, ha avuto modo di lavorare con Man proprio durante la sua esperienza sulla panchina degli emiliani. Intervenendo ai microfoni di Lady Radio, Iachini ha descritto le qualità del talento rumeno:

"L’ho conosciuto in un momento complicato, era reduce da un lungo infortunio. Ho trovato un giocatore di grande qualità, che preferisce agire sulla destra per rientrare sul mancino, ma è in grado di giocare anche sulla sinistra. È un ragazzo molto sensibile, che ha bisogno di sentirsi stimato e supportato da chi lo circonda; in un contesto del genere può fare grandi cose. Penso che si sia adattato bene al calcio italiano e che potrebbe essere molto utile alla Fiorentina. Inoltre, è uno dei leader della nazionale rumena".

"Riguardo al modulo della Fiorentina, se continueranno con il 4-2-3-1, Man potrebbe occupare il ruolo attualmente ricoperto da Colpani. Per quanto riguarda le richieste economiche del Parma, non mi sembrano eccessive, considerando il tipo di calciatore che è: determinante, con ampi margini di crescita. Tuttavia, resta da vedere come reagirà alle pressioni: giocare una partita sottotono a Parma o Monza è molto diverso rispetto a Firenze. In una piazza come Firenze, le critiche e le polemiche non tardano ad arrivare. Servono personalità e forza interiore per affermarsi e passare da essere un buon giocatore a diventare un grande giocatore”.

La Fiorentina continua a sondare la pista Bryan Cristante. Gradimento da parte del calciatore, ma ha un ingaggio elevato

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