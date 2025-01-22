Corriere dello Sport: “Trovato l’accordo con l’agente di Man. Ballano 5 milioni tra domanda ed offerta”

La Fiorentina ha virato con forza su Man

Sfumato Luiz Henrique, la Fiorentina ha virato con forza su Dennis Man del Parma. Ancora lontana dalla parola fine. Infatti, la distanza tra il club di Commisso e i crociati è di circa 5 milioni di euro. Pradè e Goretti sono fermi a 8-10 milioni e non vorrebbero aumentare la loro offerta. Il Parma invece vuole cedere il giocatore soltanto per 15 milioni di euro, non un milione in meno.

Ricordiamo che il giocatore è stato acquistato dal FCSB per 13 milioni più 2 di bonus nel gennaio del 2021. L'unica nota positiva viene dall'entourage del giocatore che avrebbe trovato un accordo con la Fiorentina. I tempi non saranno brevi e dal Viola Park si continua a trattare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/