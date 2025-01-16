Corriere dello Sport: “Il Parma ha rifiutato un’offerta da 12 milioni per Man. Serve un ingaggio top”

Man nome caldo per il mercato della Fiorentina

Dennis Man è il nome caldo per il mercato della Fiorentina. Considerato dalla società l'alternativa a Luiz Henrique, i club stanno prendendo contatti per sondare il terreno. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha riportato le richieste che l'agente del giocatore avrebbe fatto alla Fiorentina per un suo possibile trasferimento a Firenze. Pradè avrebbe messo sul piatto 12 milioni di euro, offerta però respinta. Man è stato acquistato nel 2021 per una cifra attorno ai 13 milioni più 2 di bonus (15 totali), dunque bisognerebbe almeno pareggiare quella somma.

Nel frattempo lo stesso giocatore rumeno ha parlato del suo futuro: «Penso di poter arrivare in alto. Cerco di fare il mio meglio, di dare tutto sul campo. Può succedere di tutto». Chissà che non ci sia un riferimento alle avances della Fiorentina.

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