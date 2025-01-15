Corriere dello Sport: “Dennis Man alla Fiorentina? L’operazione con il Parma si può fare a 15 milioni”
Man è solo un'idea per il momento
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2025 10:10
La Fiorentina ha chiesto informazioni al Parma per Dennis Man. I viola stanno monitorando l'esterno offensivo in virtù delle difficoltà economiche riscontrate sul fronte Luiz Henrique. L’operazione si potrebbe fare per una cifra intorno ai 15 milioni. Man è un'idea e per il momento niente di più, questo non toglie che il suo entourage sia disposto a dialogare con chi dovesse bussare alla sua porta. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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