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Corriere dello Sport: “Dennis Man alla Fiorentina? L’operazione con il Parma si può fare a 15 milioni”

Man è solo un'idea per il momento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2025 10:10
Corriere dello Sport: “Dennis Man alla Fiorentina? L’operazione con il Parma si può fare a 15 milioni” -
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La Fiorentina ha chiesto informazioni al Parma per Dennis Man. I viola stanno monitorando l'esterno offensivo in virtù delle difficoltà economiche riscontrate sul fronte Luiz Henrique. L’operazione si potrebbe fare per una cifra intorno ai 15 milioni. Man è un'idea e per il momento niente di più, questo non toglie che il suo entourage sia disposto a dialogare con chi dovesse bussare alla sua porta. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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