Nazione: “Vice Kean? Sanabria il prescelto. Lui apre ma l’ostacolo è Kouamè, non è convinto”

La Fiorentina sta cercando di risolvere per un vice Kean

La Fiorentina pensa a risolvere anche la questione che riguarda il vice Kean. Il nome scelto è quello di Antonio Sanabria del Torino. Il giocatore granata avrebbe già aperto al suo trasferimento, conscio del fatto che non sarà titolare.

L'ostacolo è Kouamè. L'attaccante della Fiorentina dovrebbe fare il percorso inverso e quindi andare alla corte di Vanoli. L'ex Genoa però ama Firenze e con la famiglia ci vive benissimo. Da capire quindi se accetterà la destinazione. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-palladino-e-sotto-esame-lui-piu-dei-giocatori-torino-e-lazio-decisive/284884/