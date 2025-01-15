Corriere dello Sport: “Scambio Kouamè-Sanabria? Domenica i dialoghi possono continuare”

Entrambi sono valutati sui 7 milioni

Tutti sotto esame. Non ci sono più scuse nella Fiorentina crollata nel gelo di Monza nel posticipo di Serie A e le parole di Pradè dopo la gara non sono certo passate inosservate. A chi erano dirette? Probabilmente a tutta la squadra, non soltanto ai giocatori in uscita, che restano i soliti: Kouamé, Kayode, Ikoné, Parisi e Christensen.

Il primo è nelle mire di Cagliari, Genoa, Parma, Venezia e Torino e in queste ore proprio con i granata si sarebbe accesa l'idea di uno scambio con Sanabria. La partita di domenica sembra fatta apposta per continuare i dialoghi. La Fiorentina valuta il suo giocatore circa 7 milioni, cifra simile a quella del paraguaiano. Per gli altri si aspettano novità, con niente di concreto al momento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-scrive-contatti-tra-la-fiorentina-e-tudor-nello-sfogo-di-prade-anche-palladino/284729/