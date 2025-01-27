Ct Paraguay: "Sanabria vuole giocare di più, non è contento del minutaggio. Può lasciare il Torino"

Il ct della Nazionale del Paraguay Gustavo Alfaro ha parlato anche del possibile futuro di Antonio Sanabria, attaccante del Torino. Queste le sue parole rilasciate a Radio Versus: "Un mio collaborato...

Il ct della Nazionale del Paraguay Gustavo Alfaro ha parlato anche del possibile futuro di Antonio Sanabria, attaccante del Torino. Queste le sue parole rilasciate a Radio Versus: "Un mio collaboratore è andato in Italia e ha parlato con Sanabria: non è contento del minutaggio, vuole giocare di più e può cambiare squadra. La sua priorità è non perdere il posto in Nazionale”.

DI MARZIO RIVELA: “LA FIORENTINA CHIUDERÀ DOMANI PER PABLO MARÌ, TRATTATIVA SENZA CONTROPARTITE”

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