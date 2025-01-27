Di Marzio rivela: "La Fiorentina chiuderà domani per Pablo Marì, trattativa senza contropartite"

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina abbraccerà Pablo Marì nella giornata di domani. Trattativa senza contropartite

Fiorentina-Pablo Marì, ci siamo. Dopo settimane di trattative, la società gigliata chiuderà per il difensore spagnolo nella giornata di domani. A rivelarlo è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo cui nella trattativa non ci saranno contropartite.

Arriva dunque un altro difensore centrale per mister Palladino, che adesso ne ha ben 6 a disposizione, dopo aver recuperato un ottimo Pongracic. Di seguito il post su X del giornalista Di Marzio:

LE PAROLE DI GALLI

https://www.labaroviola.com/galli-pongracic-e-forte-possiamo-puntare-su-di-lui-lasciamo-perdere-mari-i-difensori-li-abbiamo/286411/