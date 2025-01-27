Galli: "Pongracic è forte, possiamo puntare su di lui. Lasciamo perdere Marì, i difensori li abbiamo"

L'ex Fiorentina Galli ha parlato a Lady Radio, soffermandosi sull'ottima prestazione di Pongracic e sul mercato dei viola

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio, commentando i temi più caldi in casa viola dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le sue parole:



Sulla partita di ieri: “Arriviamo da 5 partite in cui ne avevamo perse 4, della partita di ieri a me non interessava il risultato, bensì la reazione e la prestazione. La risposta della squadra c’è stata, al di là del risultato, mi è sembrata una prestazione volenterosa, gagliarda, soprattutto nella prima mezz’ora. Adesso, vediamo cosa succederà, sicuramente ci si aspetta qualcosa in più dal mercato, sia noi che Palladino. Intanto, Folorunsho ha le caratteristiche di Bove, magari meno dinamico ma più forte fisicamente, questo grande aiuto.”

Sulla difesa: “Pongracic è un giocatore forte e bravo, magari aveva bisogno di tempo con la nuova maglia. L’importante è aver capito che si può contare su di lui, fino a ieri non ne avevamo traccia praticamente. I difensori centrali li abbiamo, c’è pure Valentini, lo metti in panchina e se c’è bisogno lo butti dentro. Lasciamo perdere Marì, i difensori ce li abbiamo.”

Su Colpani: “Colpani credo che il mister lo abbia voluto aiutare molto, anche con il Torino quando loro erano con un uomo in meno. Purtroppo non è avvenuto niente di buono, e Palladino l’ha lasciato a casa, al di là della botta alla caviglia. Secondo me ha i numeri, è valido e deve essere aiutato, ha bisogno di trovare il suo ruolo, perché quello che ha avuto fino ad ora non lo è. Si impegna troppo in difesa e perde la sua fantasia, il suo estro lì davanti.”

Sul mercato: "Le operazioni migliori della Fiorentina sono Kean e De Gea. Io credo che l'idea i dirigenti ce l'hanno, quindi mi chiedo se conviene insistere sulle idee che ci sono, anche se costano qualcosa in più, per provare a portare più punti alla fine della stagione."

LA GRANDE PROVA DI PONGRACIC

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