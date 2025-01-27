Bentornato Pongracic! Torna titolare dopo 5 mesi in Serie A e annulla l'attacco della Lazio con Ranieri

La grande prestazione di Pongracic contro la Lazio ha contribuito alla vittoria della Fiorentina all'Olimpico

Finalmente Marin Pongracic! A distanza di 5 mesi dall'ultima apparizione dal primo minuto in Serie A, il difensore croato è tornato a giocare da titolare, rendendosi protagonista di una grandissima prestazione, che ha contribuito alla bellissima vittoria contro la Lazio.

Arrivato la scorsa estate per circa 15 milioni di euro, il classe '97 aveva ampiamente deluso le aspettative prima della sfida dell'Olimpico, complice anche un infortunio muscolare che l'ha tenuto a lungo ai box. Tuttavia, una volta rientrato, Pongracic non era ancora riuscito a convincere Palladino, che l'ha lasciato in panchina per un mese intero, senza concedergli neanche un minuto. Poi, finalmente, ecco la chance nel big match contro la Lazio, in una partita che valeva davvero tanto per capire gli obiettivi futuri della Fiorentina.

La risposta di Pongracic non si è fatta certamente attendere: insieme al compagno di reparto Ranieri, l'ex Lecce ha di fatto annullato il temuto attacco biancoceleste, compiendo 8 salvataggi e bloccando 3 tiri. Inoltre, Pongracic ha effettuato con successo 20 passaggi su 22 tentati, compreso il lancio lungo che ha portato Folorunsho a lanciare Dodo in occasione della rete dello 0 a 2 (dati Sofascore). Unico neo? Una brutta palla persa in uscita nel secondo tempo, che poteva costare caro agli uomini di Palladino, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze.

Una prestazione di sacrificio, grinta e voglia di far bene, come dimostrato dalle ripetute esultanze nel corso della gara. La miglior condizione fisica è sicuramente ancora lontana, ma Pongracic c'è, e l'ha fatto vedere a tutti nella splendida serata romana.

SCATTO COMO PER IKONE'

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