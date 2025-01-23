Vanoli: "Sanabria è a tutti gli effetti un giocatore del Torino, le chiacchiere le lascio agli altri"

Vanoli ha parlato di Sanabria, cercato dalla Fiorentina per uno scambio con Kouamé, ritenendolo a tutti gli effetti un calciatore del Torino

L’allenatore del Torino Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari, commentando brevemente la situazione di Sanabria (cercato dalla Fiorentina, ndr) e il mercato dei granata. Queste le sue parole, riportate da TMW:

Sul mercato...

"Ti stoppo subito. I nuovi quando arriveranno ci sarà conferenza: non commento nemmeno le parole del presidente, è inutile perdere tempo. Questa gara è fondamentale per noi, non posso perdermi in chiacchiere. Hanno parlato presidente e direttore, oggi sono concentrato sul campo"

Sanabria è un giocatore del Toro? Gioca sempre meno...

"E' un giocatore del Toro. Se deve entrare, è un giocatore del Toro. E' successo anche a Tameze: le chiacchiere le lascio agli altri. Un mese fa ho detto che mi serve il sostituto di Zapata, per il resto pensiamo al Cagliari. Spero che domani Tony possa risolvere una grande partita"

LE PAROLE DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-palladino-sarebbe-da-esonero-ma-commisso-vuole-aiutarlo-vice-kean-solo-se-parte-kouame/285955/