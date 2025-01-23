Bucchioni: "Palladino sarebbe da esonero, ma Commisso vuole aiutarlo. Vice Kean solo se parte Kouamé"

In un'intervista, Enzo Bucchioni ha parlato del momento della Fiorentina, sottolineando la situazione di Palladino e il mercato

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un'intervista in esclusiva a News.Superscommesse.it, parlando di Fiorentina, Palladino, Kean e toccando anche altri temi riguardanti la Serie A. Queste le sue parole sui Viola:

Il futuro di Palladino quanto è legato alla partita di Roma contro la Lazio?

"Non lo so, perché Commisso non manda via nessuno dalle sue aziende. Lo stesso Iachini, fosse dipeso da lui, sarebbe rimasto. Certo che, calcisticamente parlando, Palladino sarebbe da esonerare senz’altro, ma la variabile Commisso va tenuta presente. Ovvio che, se prendono un’altra sberla pesante all’Olimpico, può succedere di tutto. Ma in generale Commisso vuole dare una mano al suo allenatore con il mercato."

Quanti altri colpi in entrata farà, dunque, la Fiorentina da qui alla scadenza del calciomercato invernale?

"C’è stata una riunione prima di Natale, proprio per supportare Palladino, perché avevano capito che fin lì la Fiorentina era andata oltre le proprie possibilità. Cercano un esterno offensivo, come era Luiz Henrique (che non hanno preso perché il budget era di 20 milioni), che salti l’uomo e segni anche qualche goal. Poi, un altro centrocampista di centimetri e muscoli (visto che Frendrup non ce lo fanno a prenderlo) e un difensore che faccia ripartire l’azione (si era pensato a Pablo Marì). Infine, un sostituto per Kayode. Avevano puntato su Coulibaly del Parma, che poi è finito al Leicester. Quindi ora, per un problema di lista Uefa, potrebbero far tornare Fortini dallo Juve Stabia."

E nessuna alternativa a Kean?

"Solo in caso riescano a cedere Kouamé."

PALLADINO PORTA A CENA LA SQUADRA

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