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Di Marzio: "La Fiorentina tratta due scambi, Kouame per Sanabria e Valentini per Pablo Mari"

Secondo l'esperto di calciomercato la Fiorentina potrebbe lasciare la possibilità a Valentini di ambientarsi e giocare con continuità a Monza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2025 00:12
Di Marzio: "La Fiorentina tratta due scambi, Kouame per Sanabria e Valentini per Pablo Mari" -
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Secondo quanto riporta da Gianluca Di Marzio oltre al confermato scambio già impostato con il Torino tra Kouamé e Sanabria la Fiorentina nell'ambito della trattativa con il Monza per Pablo Mari sta ragionando per un possibile scambio con il neo arrivato Nicolas Valentini. L'argentino dopo mesi di inattività ha bisogno di giocare per ritornare in condizione e dimostrare di poter far parte a pieno titolo della rosa viola, i lombardi potrebbero garantirgli continuità d'impiego.

 

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