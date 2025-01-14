Bucciantini: "No allarmismi, se hai scelto Palladino, devi sostenerlo e percorrere un po’ di strada con lui"

Secondo l'opinionista Sky al di là di un mercato funzionale occorre un confronto con la dirigenza per ripartire con nuovo slancio

Il giornalista ed opinionista Sky Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare la partita di ieri sera della Fiorentina contro il Monza. Queste le sue parole:

“Mi è dispiaciuto vedere una prestazione del genere da parte della squadra di Palladino, c’era la possibilità di fare un bel salto in classifica. Non era una partita decisiva per i piani della squadra, ma avrebbe potuto dare un grande aiuto. Il Monza aveva bisogno di vincere e, crescendo durante la gara, è riuscito a battere la Fiorentina.”

Riguardo alle dichiarazioni di Pradè, Bucciantini ha aggiunto:

“Spero che anche chi lascerà la squadra abbia dato tutto fino ad oggi. Al di là dell’entusiasmo per essere rimasti tra le migliori fino a dicembre, il campionato ci ha mostrato che la Fiorentina stava overperformando e aveva una grande solidità. Nella vittoria contro il Cagliari si è già vista una certa stanchezza. Ora manca precisione e incisività nella trequarti avversaria. Gudmundsson? Mi aspettavo che venisse sostituito. Mi aspetto che Palladino inserisca un centrocampista, come ha accennato nel post-partita. Però, fino ad ora, si poteva utilizzare Richardson, che al momento non è pronto per giocare. Palladino si sta avvicinando al centrocampo a tre, e su questo lo difendo."

Bucciantini ha poi sottolineato:

“Serve aggiungere Folorunsho e un esterno alto, perché mi sembra che la Fiorentina stia cercando un 'sette' sul mercato. Palladino in discussione se non si vince contro il Torino? Tutti devono fare di più. Ora è necessario reagire. Non credo siamo già alla partita decisiva, ma la Fiorentina sta cercando 2 o 3 titolari sul mercato, e questo qualcosa significa. Se hai scelto Palladino, devi sostenerlo e percorrere un po’ di strada con lui. Guardando la classifica senza soffermarsi sui risultati, la situazione non è negativa. Non serve creare l’emergenza per una singola partita. Ora occorre un confronto con la dirigenza per ripartire con maggiore slancio."

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