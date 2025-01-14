L'Inghilterra esalta Milenkovic: "Determinante nel Forest in lotta per il titolo, è l'acquisto dell'anno"

La difesa della Fiorentina non pare aver trovato un assetto funzionale definitivo, nel frattempo l'ex viola domina in Premier League

Nikola Milenkovic è stato soprannominato “Serbinator” al Nottingham Forest; il difensore serbo, ex Fiorentina, si è rivelato uno degli elementi fondamentali per il successo del club inglese, autentica rivelazione della Premier League fino a questo momento. Il Telegraph lo celebra affermando:

"Probabilmente è l’acquisto dell’anno, avendo avuto un ruolo determinante nella trasformazione del Forest da squadra a rischio retrocessione a pretendente al titolo. Dotato di un’eccellente capacità di leggere il gioco, rappresenta una costante minaccia sui calci piazzati in area avversaria, come dimostrano i due gol già segnati".

I tifosi sono convinti che l’ex giocatore della Fiorentina, insieme a Murillo, costituisca la miglior coppia difensiva del Nottingham Forest dai gloriosi anni '80, quando il club vinse la Champions. Un altro elemento che ha impressionato di Milenkovic è il suo straordinario rendimento disciplinare: solo due cartellini gialli in questa stagione, a fronte delle 27 ammonizioni accumulate nei tre anni precedenti a Firenze.

Textor: “Luiz Henrique può andare al Lione o in Premier League. La multiproprietà ci avvantaggia”

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