Textor: "Luiz Henrique può andare al Lione o in Premier League. La multiproprietà ci avvantaggia"

Il presidente del Lione e del Botafogo ha parlato della situazione finanziaria del club francese, possibile destinazione di Luiz Henrique

John Textor, presidente di Botafogo e Lione, ha parlato della situazione finanziaria del club francese durante un'intervista rilasciata a RMC Sport. Tra i temi trattati, è emerso anche il nome dell'attaccante brasiliano Luiz Henrique, attualmente accostato alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Abbiamo ottimizzato le entrate del club per garantire la sostenibilità finanziaria nel caso in cui non riuscissimo a qualificarci per la Champions League. Ovviamente, dal punto di vista sportivo, il nostro obiettivo è partecipare alla Champions, un desiderio condiviso sia da me che dai tifosi.

Inoltre, la nostra rosa è già ampia e il divieto di mercato non avrà un impatto significativo nel mese di gennaio. Abbiamo giocatori di talento, come Zaha, che non riescono a trovare spazio pur meritandolo. Il modello multiproprietà si è rivelato prezioso, permettendoci di integrare tre giocatori prima dell'entrata in vigore del divieto di trasferimento.

Stiamo monitorando altri possibili innesti, come Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Tuttavia, Thiago e Luiz Henrique attirano l'interesse di diversi club in Premier League. Valuteremo la situazione, ma, anche con le limitazioni sui trasferimenti, abbiamo ancora molto lavoro da fare."

Pedullà: “Fiorentina sì al Chicago, decide Ikoné. Sanabria può arrivare, palla a Kouamè. Henrique? Non facile”

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