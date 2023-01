Nazione, Sanabria-Fiorentina pista viva, i viola non chiudono la porta a questa operazione

La Fiorentina, infatti, ha la necessità di avere una punta ’abile e arruolata’ da subito. Ecco perché si vagliano altre soluzioni come quella nata da colloqui tra addetti ai lavori che portano ad Antonio Sanabria del Torino. Su di lui ci sarebbe anche l’interessamento della Lazio che, con Immobile non al meglio, ha sondato anche il terreno con la Salernitana per Bonazzoli: risposta per ora negativa. Motivo che tiene viva l’ipotesi Sanabria, con i viola che non chiudono la porta. Lo scrive La Nazione.

