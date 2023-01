Tuttosport, Fiorentina su Sanabria ma il Torino fa muro. Ci sono anche Lazio e Verona

A novembre, quando il Torino aveva iniziato ad accelerare nelle trattative con gli agenti di Nzola per preparare un assalto all’angolano nell’attuale finestra di mercato, la figurina di Sanabria aveva preso a danzare sul tavolino manco ci fosse in ballo una seduta spiritica. Difatti Vagnati ha alzato il muro in questi giorni davanti ai sondaggi di Lazio e Fiorentina, dopo quelli di fine dicembre del Verona. A oggi, la musica è questa. Lo scrive Tuttosport.

