Il Leicester sembra aver messo 35 milioni sul piatto per avere Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid più o meno altrettanti per Sofyan Amrabat. Dal club viola non trapela nulla, il mercato è in stand by. Di sicuro sta meditando sul da farsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, QUESTA VOLTA IL CASO E LA FORTUNA NON POTEVANO BASTARE. LA JUVENTUS VIENE UMILIATA A NAPOLI, È 5-1