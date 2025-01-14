Pedullà: "Lavori in corso per uno scambio Kouame-Sanabria, non ci sono ancora intese definitive"

Come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ci potrebbero essere dei movimenti nel reparto offensivo della Fiorentina. Infatti secondo P...

Come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ci potrebbero essere dei movimenti nel reparto offensivo della Fiorentina. Infatti secondo Pedullà la Fiorentina ed il Torino sarebbero a lavoro per un possibile scambio di punte tra Kouame e Sanabria, anche se per il momento le due squadre non hanno raggiunto le intese definitive per concludere la trattativa. Trattativa che comunque trova il gradimento reciproco di entrambe le squadre, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi giorni o nelle prossime ore.

DI CANIO CONTRO NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/di-canio-attacca-nico-alla-fiorentina-lottava-per-lottavo-posto-nelle-finali-e-sempre-mancato/284488/