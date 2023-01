La Fiorentina sta cercando un attaccante sia per le difficoltà di Cabral e di Jovic e sia per l’infortunio del centravanti brasiliano, secondo quanto riportato questa mattina da Repubblica, il club viola sta corteggiando il centravanti del Torino Antonio Sanabria, classe 1996 che quest’anno ha segnato soli 3 gol in 12 partite in serie A.

LA FIORENTINA SEGUE CABRAL