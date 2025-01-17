Nazione: "Sanabria-Kouamè, lo scambio è ai dettagli! Da limare qualcosa sugli stipendi"

Sanabria ha dato il suo ok da giorni, Kouamè si sta convincendo

È ai dettagli lo scambio che dovrebbe vedere Torino e Fiorentina protagoniste sul mercato prima della sfida di domenica al Franchi, con Kouamè che approderebbe in granata e Sanabria che giungerebbe in viola. Col passare delle ore, nonostante un tentativo dell'Empoli di ieri mattina, Kouame si stia convincendo (anche sul piano famigliare) a trasferirsi in Piemonte. Sanabria invece ha già dato il suo ok alla Fiorentina da giorni. Restano da limare alcuni dettagli legati agli stipendi dei calciatori. Sanabria guadagna qualcosa meno di Kouame (circa 100.000 euro) e ha un anno in meno di contratto rispetto all’ivoriano con la Fiorentina. Siamo ai dettagli. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-la-fiorentina-ha-offerto-12-milioni-al-parma-lui-vuole-ingaggio-sopra-15-milioni/285014/