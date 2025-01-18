Tuttosport: “Scambio Sanabria-Kouamè si può chiudere domani. Ipotesi prestito con diritto di riscatto”

Operazione che potrebbe concretizzarsi qualche ore dopo la fine della partita

Fiorentina-Torino, in programma domani alle 12.30, sarà importante non solo sul piano della classifica, ma anche su quello del mercato. Le due società, infatti, stanno discutendo dell'eventuale scambio tra Sanabria e Kouamé. Operazione che potrebbe concretizzarsi qualche ore dopo la fine della partita.

Stante il benestare di entrambi al cambio di casacca, l'operazione potrà scivolare verso l'esito positivo senza incontrare particolari intoppi. I due ricevono uno stipendio analogo - attorno al milione e settecentomila euro netti a stagione -, con il paraguaiano che però ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo (2026), e l'ivoriano che invece è legato ai toscani fino al 2027.

Inoltre la bilancia resta in sostanziale equilibrio se a essere pesati sono i cartellini, accreditati di un valore tra i 7 e i 9 milioni. L'idea prevalente conduce a uno scambio puro a parità di condizioni, per quanto ancora resti in piedi la possibilità di procedere attraverso un prestito con diritto di riscatto. Nel primo caso Sanabria diventerebbe a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina, così come Kouamé sarebbe di proprietà del Torino.

Nel secondo, a meno che non venisse esercitato il diritto di riscatto, i due attaccanti esaurito il periodo del prestito farebbero ritorno alla base. Meglio, ragionano le parti, staccare con il passato e puntare sulla carica di entusiasmo che un definitivo cambio di ambiente spesso porta con sé. Affinché ciò accada, vanno però limati i contorni dell'affare, arrivando a quell'intesa che Vagnati e Pradé, i due uomini mercato di Toro e Fiorentina, stanno cercando da qualche giorno. Quale miglior occasione, che non le ore seguenti la partita di domani, per compiere un ulteriore e magari decisivo passo avanti. Lo scrive Tuttosport.

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