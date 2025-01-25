Cairo stoppa Sanabria: "Giocatore molto importante per noi, sono convinto che resterà al Toro"

Il Torino è alla disperata ricerca di un centravanti, ma il paraguayano pare destinato a restare in granata. Scambio con Kouamé difficile

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di CalcioNews24 nel post-partita di ieri sera, dopo la vittoria della sua squadra contro il Cagliari per 2-0. Durante l'intervista, il patron granata ha fatto il punto sul mercato del club, soffermandosi anche sulla situazione di Sanabria, obiettivo della Fiorentina per rinforzare l'attacco.

"Ci sono molte trattative in corso, forse anche troppe. Ora dobbiamo concluderne qualcuna senza aspettare l'ultimo giorno di mercato. Uscite? Non lo so, ma ci manca un attaccante e non è facile trovarne uno. Non intendo far partire nessuno. Sanabria è un giocatore molto importante per noi: anche se al momento non sta giocando, sono convinto che resterà al Toro. Ha sempre fatto bene con noi, è un attaccante di qualità che segna molto anche in nazionale."

Fabregas attacca Gasperini: “Lui parla troppo all’arbitro, meritiamo più rispetto”

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