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Nazione: “Scambio Kouamè-Sanabria tra Fiorentina e Torino?  Il più titubante è l’ivoriano”

Per ora nessuna chiusura, le valutazioni andranno avanti anche oggi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2025 09:28
Nazione: “Scambio Kouamè-Sanabria tra Fiorentina e Torino?  Il più titubante è l’ivoriano” -
Rassegna Stampa
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I nomi in uscita sono quelli di Ikoné e Kouame. Pradè vorrebbe ricavare dalle due cessioni a titolo definitivo più di 10 milioni di euro, ma la sensazione è che l'attaccante ivoriano possa essere utilizzato come pedina di scambio. Le notizie delle ultime ore circa un possibile scambio alla pari con Sanabria hanno trovato conferma. C'è il gradimento dei club, ieri c'è stata più di una telefonata per capire se i calciatori possano essere interessati. Quello più titubante è parso Kouame. Per ora nessuna chiusura, le valutazioni andranno avanti anche oggi. Gli ingaggi sono più o meno analoghi, la Fiorentina prenderebbe così il vice Kean che tanto è mancato fin qui. Lo scrive La Nazione. 

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-scrive-contatti-tra-la-fiorentina-e-tudor-nello-sfogo-di-prade-anche-palladino/284729/

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