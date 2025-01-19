Corriere dello Sport: “Kouamè affascinato dal Torino. Oggi contatto per chiudere lo scambio con Sanabria”

I due club oggi limeranno i dettagli

Fiorentina-Torino, in campo oggi alle 12.30, sarà un modo tra i due club di limare i dettagli che riguardano lo scambio tra Cristian Kouamè e Antonio Sanabria.

La Fiorentina ha già l'accordo con l'attaccante, manca solo che Kouamè dica la sua su questa possibilità. L'ex Genoa sarebbe affascinato dalla piazza torinese e dalla squadra di Vanoli. Per questo motivo, dopo la gara di oggi e nella giornata di domani potrebbe arrivare il via libera per lo scambio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-brentford-si-puo-fare-ikone-intrigato-dal-paris/285269/