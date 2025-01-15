Fiorentina-Torino, altro doppio incrocio: dopo Napoli e Monza, si gioca sia in campo che sul mercato

Fiorentina-Torino sarà una sfida che si giocherà sia in campo che su mercato, con le società pronte a parlare dello scambio Kouamé-Sanabria

Dopo le due sconfitte contro Napoli e Monza, la Fiorentina tornerà in campo nel lunch match di domenica contro il Torino, per provare a ripartire e rilanciarsi in classifica. All'andata, i viola hanno sconfitto i granata per 0 a 1 grazie a un gol di Moise Kean, arrivato dopo un errore della difesa torinese.

Al ritorno, non si parlerà solo di campo. Come già successo contro Napoli e Monza, l'incrocio contro il Torino riguarderà anche il calciomercato. Contro gli azzurri la Fiorentina ha discusso (e poi definito) l'acquisto di Micheal Folorunsho, mentre contro il Monza ci sono stati colloqui per Pablo Marì (per il momento in stand-by, come riportato questa mattina).

Adesso, con il Torino, sono iniziati i colloqui per provare a ultimare lo scambio tra Kouamé e Sanabria. La notizia, rimbalzata nella giornata di ieri, ha trovato conferme stamattina, ma c'è ancora distanza da colmare. Difatti, se da una parte le società gradiscono l'operazione, l'esterno ivoriano della Fiorentina è apparso titubante. Resta dunque da capire se Kouamé si convincerà di questa nuova sistemazione e se lo scambio andrà in porto, con la Fiorentina che riuscirebbe così ad accaparrarsi il tanto indispensabile vice Kean.

RANIERI SU SOULE'

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