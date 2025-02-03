Tuttosport: “Sanabria può essere l’occasione last minute della Fiorentina. Sara il vice Kean?”

Nelle scorse settimane i due direttori sportivi di Fiorentina e Torino avevano provato ad intavolare una trattativa

I ventisette minuti collezionati nel secondo tempo contro l'Atalanta sono ben più di quelli che Antonio Sanabria aveva collezionato nelle precedente 5 sfide in campionato contro Udinese, Parma, Juventus, Fiorentina e Cagliari. L'attaccante paraguaiano in queste partite era stato utilizzato per un totale di 8', un impiego molto scarso che negli ultimi giorni ha creato un vero e proprio mal di pancia al classe 1996. Anche il ct della sua nazionale pochi giorni fa si era espresso in merito: "Tony non è contento del minutaggio, vorrebbe giocare di più e potrebbe avere una bella occasione di cambiare squadra" L'occasione giusta, in questo ultimo giorno di mercato, potrebbe essere quella della Fiorentina.

Nelle scorse settimane i due direttori sportivi di Fiorentina e Torino avevano provato ad intavolare una trattativa che prevedesse uno scambio di prestiti tra Christian Kouamé e Antonio Sanabria, poi saltata visto l'approdo dell'ivoriano all'Empoli. In queste ultime ore di mercato però, la società viola potrebbe rappresentare un'opzione per il classe 1996, nonostante Pradé abbia chiuso il mercato al 99%. L'1% potrebbe bastare per presentare un'offerta per l'acquisto di Sanabria a titolo definitivo. Lo scrive Tuttosport.

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