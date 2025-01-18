Vanoli: "Pedersen in dubbio, lo valutiamo domattina. Sanabria? Ha caratteristiche importanti"

Il mister del Torino Vanoli è intervenuto in conferenza prima del match con la Fiorentina, parlando anche di Sanabria, nel mirino dei viola

L'allenatore del Torino Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa in vista di Fiorentina-Torino, sfida che si disputerà nel lunch match di domani, valida per la 21esima giornata di Serie A. Queste le parole di Vanoli, riportate da TMW:

A Firenze basterà il Toro visto nel derby?

"Ogni partita ha una storia a sé, ci vuole sempre qualcosa in più per migliorarsi. La vedo sempre così, vado al campo e non penso mai di essere contento. Il derby ha fatto vedere che abbiamo uno spirito, adesso serve la continuità. Conosco bene Firenze, ho giocato lì, e non guardiamo i problemi degli altri ma i nostri"

Domani si rivedrà lo stesso spirito del derby?

"Deve essere radicato in ogni giocatore del Toro. Ho scelto questo club perché i valori della storia si avvicinano al mio carattere. Quando cerco giocatori, cerco soprattutto gente che si avvicini a questi valori. Ci sono partite più o meno sentite, il derby ti porta a livello agonistico a dare di più. A volte non bisogna arrivare troppo carichi o scarichi: abbiamo giocato bene il derby, ora il capitolo è chiuso e pensiamo a Firenze"

Quali sono gli infortunati? Mancheranno già Vojvoda, Ilic e Linetty squalificato

"Walukiewicz è squalificato, poi Pedersen ha avuto un trauma all'anca e vedremo domattina come va"

Ci sono defezioni ovunque, cambierà qualcosa nel suo Toro?

"Lavoro tanto con tutta la rosa: se non c'è Pedersen, gioca Dembele. So che fame e che voglia che ha. Se parto con Gineitis o con Tameze, so cosa mi possono dare. Non ho problemi di formazione: ai giocatori dico che l'occasione arriva. I giocatori vincenti sono quelli che vogliono dimostrare che il mister sta sbagliando. Lavoro tanto con chi non gioca per dare anche loro una possibilità"

Un'altra settimana senza rinforzi: è convinto che la società abbia capito l'importanza del mercato?

"Voglio chiudere il capitolo. Ho già detto cosa mi serve, adesso aspetto la società. Non posso distrarmi con queste situazioni, la classifica non me lo permette: dobbiamo fare prestazioni importanti, sono focalizzato su questo"

A Firenze cosa vuole aggiungere?

"Continuità. Vogliamo mettere un tassello in più: i tre pareggi sono arrivati in gare diverse, ma con grandi step. A Udine eravamo sotto di due e abbiamo avuto coraggio e carattere per ribaltarla, è un segnale che quando vogliamo possiamo. Abbiamo continuato con il Parma, è mancata solo la fase realizzativa: dobbiamo migliorare su questo. E poi abbiamo affrontato il derby con coraggio, magari con qualcosa in più e con l'ossessione di vincere l'avremmo portato a casa. Siamo sulla strada giusta, non sono integralista sui moduli ed era il momento giusto per cambiare, un po' come investire in borsa. E ci ha dato una spinta in più, ora continuiamo così"

Cosa può succedere con Sanabria?

"Ha caratteristiche importanti. Bisogna capire e vedere le situazioni: faccio l'esempio di Maripan, era un giocatore che veniva da Monaco dopo un ritiro con la testa da un'altra parte e adesso ha trovato la condizione, lui è un giocatore che può darci tanto. Vengo da allenatori, penso anche a Ventura che è l'ultimo ad essere andato in Europa qui con il Toro e poi con Conte, che facevano il 4-2-4: può sviluppare un concetto più offensivo. Ora ci vuole equilibrio, anche per la nostra situazione di classifica"

E' preoccupato dai suoi pesi leggeri contro i pesi massimi viola?

"E' un altro aspetto di quando si costruiscono le squadre: oggi la struttura è importante, ma non c'è solo quello. E bisogna conoscere il calcio, puoi essere veloce ma ciò che comanda è la palla, l'ultimo passaggio, capire lo spazio. Ma questo è un aspetto che bisogna considerare e stare attenti, ci è successo anche contro l'Udinese".

PALLADINO SU BIRAGHI

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