Sanabria amaro: “Bella prestazione, ma non riusciamo a vincere. Facciamo fatica in casa”

Antonio Sanabria, centravanti del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento per il momento che sto vivendo. Per questa partita non sapevo se sarei potuto esserci, perché per tutta la settimana non mi sono allenato. Però con il lavoro che abbiamo fatto con lo staff medico sono arrivato con una buona forma, sono contento perché anche oggi abbiamo fatto una grande partita e personalmente sono felice perché ho segnato. Peccato che non riusciamo a vincere alla fine, facciamo fatica in casa, però la prestazione c’è stata. Vogliamo crescere e migliorarci, abbiamo raggiunto i punti dell’anno scorso però ci vogliamo migliorare. Cerchiamo di fare queste due partite alla grande”.