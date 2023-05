Barone: “Commisso rispetta il Torino e i suoi tifosi. Le sue parole erano contro una persone in particolare”

Al termine della sfida terminata per 1-1 contro il Torino, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a Antonio Chiera, giornalista del Corriere della Sera e Corriere di Torino: “Un punto buono per la partita che abbiamo giocato. Sul gol subito siamo stati distratti, ma andiamo a casa con un punto e ci concentreremo sulla finale di mercoledì”.

Sui cori contro Commisso e le parole del Presidente: “Ci dispiace sentire cori contro il Presidente Rocco Commisso. Ho massimo rispetto per la storia del Torino, per la maglia e la tifoseria. Non erano parole contro di loro, ma contro una persona in particolare che utilizza i giornali per andare contro e “picchiare” i colleghi di Serie A. Questo non va bene, ma volevo precisare, niente contro i tifosi e la storia del Torino che Rocco e la società conoscono benissimo”.

I tifosi sono anche gemellati: “Abbiamo rispettato la tifoseria del Toro e continueremo a farlo”.