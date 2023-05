Italiano: “Eravamo stanchi ma grande spirito. In campionato abbiamo dato fastidio all’Inter”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino-Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Pareggio? Oggi la squadra ha confermato il grande spirito. Eravamo stanchi, siamo tornati venerdì dopo la grande fatica. Mettere alle corde chiunque vuol dire che stiamo bene di testa e fisicamente. Arriviamo con grande entusiasmo a mercoledì.

Gestire energie? Siamo partiti quest’anno per dare soddisfazioni ai tifosi: abbiamo avuto momenti di difficoltà ma ne siamo venuti fuori alla grande. Cercando di ruotare il più possibile sono arrivati anche i risultati. Con tutte le nostre forze cercheremo di mettere in difficoltà l’Inter in finale.

Finale di Coppa Italia? Non è vergogna dire e non nascondiamoci che l’Inter ha qualcosa in più ma nelle due partite di campionato gli abbiamo dato fastidio. In gara secca è tutta un’altra storia e cercheremo di ottenere il massimo.

Prossimo gradino da raggiungere? Lavoriamo sempre duramente e lo faccio con passione ed amore. Ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni dopo due cammini spettacolari e tutto si concluderà a Roma e Praga.”

LE PAGELLE DI TORINO-FIORENTINA: JOVIC RISPONDE PRESENTE