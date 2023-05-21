PAGELLE FIORENTINA: JOVIC PRESENTE, IGOR SI PERDE SANABRIA. KOUAMÈ MEGLIO DA ESTERNO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nella partita contro il Torino allo stadio Olimpico

Cerofolini 6,5 Sempre pronto e attento, diverse conclusioni insidiose verso la sua porta ma il giovane portiere cresciuto nelle giovanili viola si è sempre fatto trovare pronto. In occasione del gol forse potrebbe fare di più ma il rimbalzo della palla è irregolare

Venuti 6 Non soffre particolarmente in fase difensiva e in fase offensiva si muove discretamente

Quarta 6,5 Non è una gara facile perchè i giocatori del Torino spesso lo attaccavano, ma lui riesce sempre a chiudere in maniera precisa

Igor 5 Si perde Sanabria che segna il gol del pareggio, non legge il suo movimento in area e si beffare. Conferma il suo periodo no dopo gli errori di Basilea

Terzic 6,5 Con la sua velocità impensierisce la difesa granata che se lo perde spesso, in fase difensiva commette qualche errore solo nel primo tempo

Mandragora 5,5 Non è bravo nelle conclusioni da fuori area, in fase di interdizione si fa sempre trovare. Troppo lento e morbido nell'occasione del pareggio granata dove lascia crossare troppo facilmente Buongiorno

Duncan 6,5 Gara di lotta e di sostanza per il centrocampista che è importante anche in fase difensiva dove mette il piede per salvare alcuni situazione di pericolo. Decisivo il recupero nel finale, rischia anche di fare assist per Ikonè che non raccoglie

Barak 5,5 Preciso e presente nei passaggi, ma si fa vedere e si propone troppo poco. Il suo limite è la lentezza

Sottil 6 Parte bene, vivace, mette in difficoltà Singo in diverse circostanze grazie alla sua velocità poi si spegne con il passare dei minuti.

Saponara 6,5 Un lampo nel primo tempo quando ruba la palla in piena area e serve Kouamè che però non legge il movimento. Nel secondo tempo regala qualche grande giocata

Kouamè 6,5 Nel primo tempo Saponara gli serve una grande palla ma lui rimane troppo fermo e non sfrutta. Nel secondo tempo spostato sulla fascia serve un assist preciso per Jovic che segna, sull'esterno incide di più

Jovic 7 Entra ed al primo pallone toccato segna il gol con un preciso colpo di testa. NOn sbaglia nemmeno i palloni che gioca

Brekalo 5,5 Fischiato dai tifosi del Torino al momento del suo ingresso in campo, mette alcuni buoni cross in mezzo, per il resto si vede poco e si perde in tutte le giocate che prova

Ikonè 5,5 Impalpabile, non fa nulla per entrare in partita. Impreciso

Bianco 6 Prima è intelligente a fare fallo per fermare una ripartenza, poi salva su Vlasic che stava per tirare in area di rigore. Si fa trovare pronto il classe 2002

LA CURVA DEL TORINO ATTACCA COMMISSO

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