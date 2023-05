La Curva del Torino contro Commisso, coro: “Sei un figlio di p***” e poi: “Sciacquati la bocca”

Non sono affatto piaciute ai tifosi del Torino le parole di Commisso nei confronti del club pronunciate qualche giorno fa (“Cosa ha fatto il Torino per meritare cosi tanto spazio, cosa vale? Spero paghi sul campo”). Pochi istanti prima dell’inizio della gara la Curva granata ha intonato due cori contro il numero uno della Fiorentina, prima: “Commisso tu sei un figlio di…” e poi subito dopo: “Sciacquati la bocca, Commisso sciacquati la bocca”. Insomma, a nulla sono vale le precisazioni del presidente viola: «Non ho niente contro il Torino, la sua squadra e i suoi tifosi. Conosco e rispetto la loro storia. Sono stato a Superga e ho pregato per quanto accaduto al Grande Torino». Da segnalare che dopo i cori contro Commisso, la curva del Torino ha intonato cori anche contro Cairo.

