Jovic ancora fuori e Bucchioni commenta: “Sembra fuori dal progetto. Tutti hanno lottato, lui no”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno e si è soffermato sulla scelta di Italiano di lasciare ancora una volta fuori Jovic nonostante il massiccio turnover contro il Torino. Queste le sue parole:

“Jovic parte ancora dalla panchina? L’altra sera nella straordinaria rimonta ha avuto 3 palle gol clamorose e le ha sbagliate e questo vuol dire che con la testa non è concentrato. Mi sembra fuori da questo progetto calcistico della Fiorentina dove tutti hanno lottato fino alla fine, c’è qualcuno che non l’ha fatto. Lui è rimasto galleggiando dicendo “io sono io e voi non siete nessuno”. Italiano si affida ai suoi, magari tecnicamente sono inferiori ma lui preferisce un Kouamè che ci mette tutto e fa bene alla squadra. Una gestione ottimale di Italiano: Jovic fuori e va bene così.

Torino? Partita difficile per il turnover e complicata perchè il Toro ci crede per l’ottavo posto. Magari sull’onda dell’entusiasmo la Fiorentina può avere giovamento.”

