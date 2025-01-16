TMW, la Fiorentina alza il pressing su Luiz Henrique: Botafogo prende tempo. L'alternativa è Man

Dopo gli arrivi di Nicolas Valentini e Michael Folorunsho, la Fiorentina continua a portare avanti le proprie operazioni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. E il no...

Dopo gli arrivi di Nicolas Valentini e Michael Folorunsho, la Fiorentina continua a portare avanti le proprie operazioni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. E il nome forte è ancora quello del brasiliano Luiz Henrique del Botafogo. Classe 2001 grande protagonista dell'ultima stagione dei brasiliani, dopo i contatti esplorativi dei giorni scorsi la società di Rocco Commisso ha fatto sapere al Botafogo di potersi spingere fino ad un'offerta da 20 milioni di euro complessivi. La società carioca, da parte sua, non ha ancora dato una risposta alla Fiorentina, prendendo tempo per valutare le eventuali altre offerte in arrivo prima di prendere una decisione. I dirigenti gigliati, inoltre, potrebbero ulteriormente migliorare la propria proposta nel caso in cui dovesse partire a stretto giro di posta Jonathan Ikone, portando così ulteriori fondi in cassa. L'alternativa? In caso di chiusura da parte del Botafogo, la scelta potrebbe ricadere su Dennis Man del Parma. A scriverlo è TMW.

VIVIANO RIVELA: “QUANDO ERA ALLA FIORENTINA NAKATA HA CHIESTO A ZOFF DI NON GIOCARE LE PARTITE IN CASA”

https://www.labaroviola.com/viviano-rivela-quando-era-alla-fiorentina-nakata-ha-chiesto-a-zoff-di-non-giocare-le-partite-in-casa/284928/