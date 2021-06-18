Nicolas Gonzalez alla Fiorentina, contratto di 5 anni da 2,5 milioni netti a stagione
Ormai ci siamo, Nicolas Gonzalez è il primo colpo della Fiorentina, emergono altri dettagli sul contratto del calciatore
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 15:22
L'arrivo di Nicolas Gonzalez alla Fiorentina è sempre più in dirittura d'arrivo. Oltre alle cifre dell'acquisto, 23 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus, ora ci sono i dettagli anche del contratto: la viola ha proposto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, pareggiando di fatto quella che era la proposta del Brighton dei giorni scorsi. Lo scrive TMW
I DETTAGLI DEL COLPO GONZALEZ, VISITE MEDICHE DOMANI SE AFA DA PERMESSO
https://www.labaroviola.com/fatta-per-gonzalez-alla-fiorentina-23-milioni-4-di-bonus-visite-mediche-domani/143428/