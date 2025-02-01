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Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo"

Lo Stoccarda ha chiesto Amir Richardson alla Fiorentina, ma l'operazione è possibile solo a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2025 14:48
Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo" -
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Fiorentina scatenata sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo aver chiuso l'affare per Ndour, la società gigliata si muove anche per le cessioni a centrocampo, che potrebbero portare un altro centrocampista tra Fagioli e Belahyane a vestire la maglia viola.

L'indiziato numero 1 per fare posto a un nuovo giocatore è Amir Richardson. Il marocchino classe 2002 non ha convinto nei suoi primi 6 mesi a Firenze e potrebbe già lasciare il capoluogo toscano. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo Stoccarda ha chiesto Richardson alla Fiorentina, ma l'operazione è possibile soltanto a titolo definitivo. Questo il post su X di Di Marizio:

LA ROMA SEGUE BIRAGHI

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