Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo"

Lo Stoccarda ha chiesto Amir Richardson alla Fiorentina, ma l'operazione è possibile solo a titolo definitivo

Fiorentina scatenata sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo aver chiuso l'affare per Ndour, la società gigliata si muove anche per le cessioni a centrocampo, che potrebbero portare un altro centrocampista tra Fagioli e Belahyane a vestire la maglia viola.

L'indiziato numero 1 per fare posto a un nuovo giocatore è Amir Richardson. Il marocchino classe 2002 non ha convinto nei suoi primi 6 mesi a Firenze e potrebbe già lasciare il capoluogo toscano. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo Stoccarda ha chiesto Richardson alla Fiorentina, ma l'operazione è possibile soltanto a titolo definitivo. Questo il post su X di Di Marizio:

LA ROMA SEGUE BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/tmw-rivela-con-zalewski-allinter-la-roma-valuta-biraghi-sullo-sfondo-anche-napoli-e-verona/287109/