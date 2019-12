Oggi Mario Gomez ex Fiorentina, classe 1985 è tornato a giocare nello Stoccarda, formazione che lo aveva lanciato nel grande calcio nei primi anni di carriera, oggi protagonista della Serie B tedesca, salendo nuovamente alla ribalta della cronaca sportiva teutonica per essersi visto annullare cinque gol nelle ultime tre partite di campionato dal VAR. Un record che ha fatto infuriare non poco il giocatore che al termine del match pareggiato dalla sua squadra sul campo del Darmstadt è letteralmente esploso di fronte ai microfoni della stampa: “Il VAR è una merda – ha spiegato senza mezzi termini l’ex viola -. Forse gli arbitri mi stanno facendo scontare tutto quello che ho fatto in venti anni di carriera”.

Tuttomercatoweb.com