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Sky Sport annuncia, Nico Gonzalez alla Fiorentina, colpo viola da 27 milioni di euro. Le ultime

Sembra fatto il primo colpo di mercato della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, esterno argentino classe 98, è ad un passo dai viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 00:22
Sky Sport annuncia, Nico Gonzalez alla Fiorentina, colpo viola da 27 milioni di euro. Le ultime -
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Sky Sport annuncia, Nico Gonzalez alla Fiorentina, colpo viola da 27 milioni di euro. Le ultime

Come riporta l’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha in pugno Nico Gonzalez. In attesa di definire (di nuovo) la questione allenatore dopo la separazione da Gennaro Gattuso, il mercato viola prosegue e per l'attacco l'obiettivo è vicino. L'ultima offerta della Fiorentina allo Stoccarda è di 23 milioni più 4 di bonus e ora non resta che aspettare la risposta del club tedesco e vedremo se magari già nella notte verrà già accettata questa proposta economica per chiudere l'operazione.

SKY SPORT, ITALIANO IN POLE POSITION PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA

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