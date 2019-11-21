Dalla Germania, Mario Gomez riserva allo Stoccarda in B tedesca, può andare in Giappone
Secondo quanto riporta la stampa tedesca, il Vissel Kobe, che deve far fronte alla partenza di Villa, starebbe pensando a Mario Gomez. L'ex viola, 34enne, gioca (si fa per dire) allo Stoccarda in 2 L...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 13:12
Secondo quanto riporta la stampa tedesca, il Vissel Kobe, che deve far fronte alla partenza di Villa, starebbe pensando a Mario Gomez. L'ex viola, 34enne, gioca (si fa per dire) allo Stoccarda in 2 Liga, ha giocato 8 partite di cui soltanto tre da titolare in questa stagione, segnando appena un gol