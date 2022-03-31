Dalla Germania, la Fiorentina vuole Kalajdzic, è il centravanti dello Stoccarda. Costa 20 milioni

Saša Kalajdzic è un calciatore austriaco di origini serbe, attaccante dello Stoccarda e della nazionale austriaca, classe 1997

La Fiorentina ha intenzione di muovere le sue pedine offensive in vista della prossima stagione. Oltre al russo Kokorin, per cui si fatica a trovare una destinazione, non è da escludere che anche il grande acquisto di gennaio, Krzysztof Piatek, possa non essere riscattato e quindi lasciare Firenze. Tutto dipenderà da quanto riuscirà ad incidere in questi ultimi mesi. Intanto il ds Pradé sta lavorando su una nuova pista, sempre tedesca. Secondo Kicker la Viola è interessata a Saša Kalajdzic, attaccante di 2 metri dello Stoccarda. Dal club di Matarazzo già nel luglio scorso la Fiorentina pescò l’esterno d’attacco Nico Gonzalez, operazione che finora si è rivelata fruttuosa. Per la punta austriaca, che i biancorossi valutano 20 milioni, la concorrenza è forte: Tottenham, Dortmund, Roma e Torino hanno fatto dei sondaggi per capire i margini di una trattativa.

LE PAROLE DI BIRAGHI AI SOCIAL DELLA FIORENTINA

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