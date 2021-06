Sky Germania ammette: “Fiorentina avanti per Gonzalez ma Tottenham ha fatto offerta”

Secondo quanto riportato da Sky Sport versione Tedesca, per Nico Gonzalez, esterno classe 98 dello Stoccarda, ci sarebbe anche il Tottenham che si è fatta avanti con un offerta, ma dalla stessa Germania ammettono però come il club viola sia in vantaggio per l’argentino. Resta da vedere quali sviluppi prende la vicenda, ricordando che il calciatore è titolare nella Copa America con la sua Argentina, compagno di squadra di Martinez Quarta.

TMW, FIORENTINA CONTATTA LILLE PER CELIK, TERZINO DESTRO TURCO