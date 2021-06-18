Di Marzio: "Nico Gonzalez alla Fiorentina dopo 8 giorni di trattative, 23 milioni più 4 di bonus il prezzo"
Lo riporta il giornalista di Sky Di Marzio su Twitter
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 15:40
Arrivano ulteriori conferme sulla riuscita della trattativa fra Fiorentina e Stoccarda per Nico Gonzalez. Come riporta su Twitter il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, dopo 8 giorni di trattative la Fiorentina si sarebbe aggiudicata l'attaccante argentino per 23 milioni più 4 di bonus.
Il tweet:
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