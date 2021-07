CorSport, se Milenkovic parte alla Fiorentina piace Kouyaté del Metz e Lovato del Verona

Nikola Milenkovic in estate potrebbe lasciare la Fiorentina, per questo i viola stanno seguendo diversi profili. In Francia piace Kiki Kouyaté del Metz, il quale sa impostare bene il gioco da dietro e per questo piace ad Italiano. L’altro obiettivo è Mattia Lovato del Verona ma c’è anche l’Atalanta. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

