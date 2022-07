Nazione, Cistana può diventare un obiettivo, il Brescia chiede circa 5 milioni. La Lazio rilancia?

Ed eccoci a Cistana, che però non s’incrocia alla perfezione nelle esigenze tattica di un dopo Milenkovic. Brescia e Fiorentina continuano a parlare del futuro del giocatore e non è da escludere che in qualche modo (magari anche in seguito a movimenti relativi a Nastasic), Cistana possa trasformarsi in un obiettivo concreto dei viola e che davanti a una buona proposta d’acquisto, il Brescia lo lasci partire. Prezzo minimo di poco superiore ai 5 milioni di euro, ma occhio a una possibile asta al rialzo nel caso (come pare) su Cistana piombi anche la Lazio. Lo scrive La Nazione.

